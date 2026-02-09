ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Pompeo: per l'Iran è il momento, come quando è crollata l'Urss

Milano, 9 feb. (askanews) - Per Mike Pompeo l'Iran vive un momento simile a quando è crollato l'Urss. "Questo è il momento, proprio come quando è caduta l'Unione Sovietica, questo sarebbe il momento in cui il regime è molto debole. I suoi alleati, Hezbollah, Hamas, gli idioti in Yemen, le milizie irachene sostenute dagli iraniani, tutti nel loro momento di massima debolezza". Oggi Pompeo lo ha detto a palazzo Clerici, sede dell'Ispi.

Pompeo ha ricoperto alcune delle posizioni più influenti della politica estera degli Stati Uniti, prestando servizio prima come Direttore della CIA e poi come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump. Dalle missioni segrete a Pyongyang alla liberazione di ostaggi americani, dalle trattative sul nucleare iraniano agli accordi di pace in Medio Oriente, vengono rivelati episodi mai raccontati e le scelte difficili che hanno segnato la carriera dell'ex Segretario di Stato, per cercare di difendere la sovranità, la sicurezza e i valori della sua nazione.

ESTERI
35
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi