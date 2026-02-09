Pompeo: per l'Iran è il momento, come quando è crollata l'Urss

Milano, 9 feb. (askanews) - Per Mike Pompeo l'Iran vive un momento simile a quando è crollato l'Urss. "Questo è il momento, proprio come quando è caduta l'Unione Sovietica, questo sarebbe il momento in cui il regime è molto debole. I suoi alleati, Hezbollah, Hamas, gli idioti in Yemen, le milizie irachene sostenute dagli iraniani, tutti nel loro momento di massima debolezza". Oggi Pompeo lo ha detto a palazzo Clerici, sede dell'Ispi.

Pompeo ha ricoperto alcune delle posizioni più influenti della politica estera degli Stati Uniti, prestando servizio prima come Direttore della CIA e poi come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump. Dalle missioni segrete a Pyongyang alla liberazione di ostaggi americani, dalle trattative sul nucleare iraniano agli accordi di pace in Medio Oriente, vengono rivelati episodi mai raccontati e le scelte difficili che hanno segnato la carriera dell'ex Segretario di Stato, per cercare di difendere la sovranità, la sicurezza e i valori della sua nazione.