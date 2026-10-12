Polonia, Tusk: la Russia vuole distruggere la sicurezza in Europa

Milano, 12 ott. (askanews) - Il Primo Ministro polacco Donald Tusk chiede sanzioni più severe contro la Russia, affermando che Mosca "non è interessata a un cessate il fuoco" ma "solo al dominio". Intervenendo al Warsaw Security Forum, Tusk annuncia che si recherà a Bruxelles per sollecitare i partner europei a valutare un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, avvertendo che Mosca "non si fermerà" all'Ucraina. "La Russia vuole - e ne siamo consapevoli - ridisegnare l'architettura di sicurezza dell'Europa. Chiamiamo le cose con il loro nome: la Russia vuole distruggere l'attuale architettura di sicurezza europea per riportare il dominio russo alla situazione esistente prima del 1989".