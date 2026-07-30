Polonia, Tusk: i frammenti indicano un missile russo Kh-101

Tarnawa (Polonia), 30 lug. (askanews) - Sarebbe un missile da crociera russo Kh-101 il razzo caduto nella notte nell'est della Polonia, durante il massiccio attacco di Mosca contro l'Ucraina. La prima attribuzione tecnica arriva dal premier polacco Donald Tusk, dopo l'esame dei frammenti recuperati nel campo di Tarnawa, nella regione di Lublino, a circa ottanta chilometri dal confine ucraino. "Dall'analisi della maggior parte delle tracce - dice - i frammenti recuperati indicano un missile russo Kh-101."

L'esplosione, avvertita intorno alle quattro del mattino, ha aperto un cratere largo dieci metri in un campo di colza. Nessun ferito e nessun danno materiale.

La procura militare polacca ha aperto un'indagine. L'Ucraina e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno denunciato la violazione dello spazio aereo polacco.