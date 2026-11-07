Polonia, spari da auto sulla folla a Cracovia: almeno 5 morti

Cracovia, 7 nov. (askanews) - La polizia e i servizi d'emergenza sul luogo dove si è verificata una sparatoria a Cracovia, in Polonia. Almeno cinque i morti secondo l'ultimo bilancio fornito dalla polizia della città, 12 i feriti.

Secondi gli agenti i colpi sono partiti da un'auto in movimento in centro città, nella Piazza del Mercato. In un primo momento erano stati segnalati due morti e 10 feriti, tra cui due poliziotti.

"Intorno alle ore 15:03, si è verificata una sparatoria in via Slawkowska, nel centro di Cracovia. I colpi sono stati esplosi da un veicolo in transito", ha dichiarato ai giornalisti un portavoce della polizia che ha inoltre confermato che il presunto responsabile della sparatoria è stato fermato.

Secondo un testimone oculare, le forze dell'ordine sono riuscite a ferirlo durante l'operazione che ha portato alla sua cattura. "Durante l'arresto, l'attentatore è rimasto ferito. Mi trovavo nelle vicinanze e ho visto gli agenti medicargli la ferita sul posto. L'agente presente ha confermato che si trattava di una ferita da arma da fuoco e che l'uomo è già stato portato via", ha raccontato il testimone.

L'interlocutore ha inoltre riferito che l'uomo ha esploso diverse raffiche di colpi. "È successo tutto nei pressi della Piazza del Mercato. In un primo momento ho sentito tre spari, poi, in un altro punto, gli spari sono ricominciati. In entrambi i luoghi ci sono delle vittime", ha concluso.

Il premier polacco, Donald Tusk ha scritto su X: "Sono costantemente aggiornato dal ministro dell'Interno sulla situazione a Cracovia dopo la tragica sparatoria. La polizia sta indagando sul movente e su tutte le circostanze dell'attentato".