Varsavia, 7 set. (askanews) - Circa trenta robot hanno sfilato davanti al ministero degli Affari digitali a Varsavia, con bandiere e slogan diffusi dagli altoparlanti.

La manifestazione è stata organizzata dall'iniziativa Democratism per aprire un dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotizzazione sul mercato del lavoro, e sulla possibile sostituzione dei lavoratori.

Agibot A3, robot umanoide con intelligenza artificiale: "Mi chiamo Agibot A3 e sono un robot umanoide gestito da Delta Robots. Non sto protestando, perché Democratism non è un movimento contro i robot o contro l'intelligenza artificiale. I robot presenti qui servono a mostrare che questa tecnologia è già una realtà, mentre lo scopo dell'evento è discutere le regole della sua applicazione".

Grzegorz Kulis, organizzatore della manifestazione: "Non dico che il ministero non stia facendo nulla per regolare quello che accade con l'intelligenza artificiale e la robotica umanoide, ma crediamo che non stia facendo abbastanza. Vogliamo affrontare in particolare la possibile sostituzione delle persone, sia con robot umanoidi sia con l'intelligenza artificiale nei lavori cognitivi, perché pensiamo che il ritmo e la dinamica dello sviluppo di questi modelli siano così rapidi che, se non agiamo adesso, presto potremmo avere un problema e, per così dire, potrebbe essere troppo tardi".

Krzysztof Gawkowski, ministro polacco per gli Affari digitali: "Un'intelligenza artificiale non controllata potrebbe portare a una situazione in cui non sono più gli esseri umani a prendere le decisioni, ma gli algoritmi. Sostengo iniziative come questa, perché penso che anche come società dobbiamo diventare più consapevoli del fatto che quella che oggi può sembrare una semplice riga di codice in un modello linguistico, per esempio usato da una chat, ha dietro miliardi di dollari investiti in infrastrutture di calcolo e data center".