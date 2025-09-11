ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Polonia: 40mila soldati ai confini

La Polonia schiera 40mila soldati al confini con Russia e Bielorussia. L'Ue approva una risoluzione sulla crisi umanitaria a Gaza che condanna il blocco degli aiuti e chiede la liberazione degli ostaggi.

MEDIASET TG5
