Parigi, 18 nov. (askanews) - Una folta delegazione di agenti di polizia francesi si è data appuntamento al Rond-Point des Champs-Élysées, a Parigi, per poi dirigersi verso Place Beauvau, che ospita la sede del ministero dell'Interno. Il corteo è composto da un numero compreso tra 400 e 500 agenti.

Dopo l'eclatante iniziativa di ieri, che ha visto centinaia di agenti dei CRS (le unità mobili della polizia) richiedere una visita medica, i poliziotti - in forte stato di agitazione - hanno annunciato l'intenzione di inasprire lo scontro.

Su impulso del sindacato Alliance, che rappresenta gli agenti e i gradi intermedi, una nutrita delegazione, composta da rappresentanti provenienti da tutto il Paese, si è riunita al Rond-Point des Champs-Élysées. È partito un corteo "a sorpresa" diretto verso il Ministero dell'Interno, situato a pochi passi dal palazzo presidenziale, riferisce il quotidiano.

Tra i 400 e i 500 poliziotti, visibilmente esasperati, hanno dato vita al corteo, sfilando sotto bandiere blu. Oltre ai CRS, all'iniziativa hanno preso parte rappresentanti della polizia giudiziaria, dei servizi di informazione, della polizia scientifica e della polizia di frontiera.