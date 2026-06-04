Polizia turca "estrae" 30 migranti da un'autocisterna

Roma, 4 giu. (askanews) - Immagini diffuse dalla polizia turca mostrano le autorità mentre, letteralmente, tirano fuori 30 migranti da un'autocisterna. Queste persone senza documenti sono state scoperte dalla polizia locale nella provincia di Bitlis, nel sud-est della Turchia.
Nella provincia in questione, a circa 300 chilometri dal confine iraniano, vengono regolarmente individuati migranti clandestini nascosti nei camion. Nel 2021 Ankara ha avviato la costruzione di un muro lungo il confine iraniano per impedire l'ingresso di migranti, per lo più afgani.