Polizia stradale: 1 milione e 600mila infrazioni nel 2025 sulle strade

Milano, 3 gen. (askanews) - La Polizia Stradale nel 2025 ha impiegato oltre 400 mila pattuglie per garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e autostrade del paese. Sono state controllate oltre 2 milioni di persone, 1 milione e 600 mila le infrazioni a codice della strada. Questi i numeri del bilancio di fine anno della Polstrada.

"Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti rischiosi quali velocità, distrazione e guida dopo aver assunto alcol o droghe", ha spiegato il Commissario Capo Vincenzo Orgini.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312. Sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 2.794.271 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469.

"Massima attenzione è stata dedicata al trasporto professionale con oltre 334.000 mezzi pesanti controllati e 490.000 infrazioni contestate. Inoltre, numerosi sono stati di controlli trasfrontalieri lungo le principali direttrici di traffico internazionale. L'attività di Polizia Giudiziaria ha consentito l'arresto di 735 persone e oltre 16.000 denunce in stato di libertà, oltre a numerosi sequestri", ha aggiunto.

"Grande impegno è stato dedicato alla gestione degli eventi straordinari che hanno caratterizzato l'anno giubilare, oltre alla partenza della Fiamma Olimpica e che hanno moltiplicato le attività di scorta, controllo e prevenzione della specialità. La prevenzione resta l'elemento centrale delle strategie messe in campo dalla Polizia Stradale e anche nel 2025 numerose sono state le attività di informazione e di educazione stradale, dedicate in particolare ai giovani per diffondere la cultura della sicurezza stradale e la consapevolezza di rischio alla guida", ha concluso.

