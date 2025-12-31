ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Polizia sequestra "super bomba" di 11,5 chili per botti di Capodanno

Roma, 31 dic. (askanews) - La Polizia ha sequestrato una "super bomba" di 11,5 chili, la più grande mai sequestrata, e altri botti di Capodanno illegali durante l'arresto di tre catanesi, rispettivamente di 25 e 29 anni - fratelli di una titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici - e un operaio 28enne. L'accusa - spiega la Polizia - è di "detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi".

Durante un controllo, gli agenti della Squadra Artificieri, hanno individuato nel comune di Santa Venerina, Catania, un furgone sospetto con a bordo i tre giovani.

All'interno del veicolo sono stati trovati decine di fuochi pirotecnici professionali e altri ordigni molto potenti, per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d'artificio. Tra questi c'era anche la "super bomba" di 11,5 chili.

I tre hanno spiegato di dover allestire uno spettacolo per i propri familiari, ma i fuochi d'artificio - hanno riferito gli agenti - erano privi di etichette e pertanto illegali.

