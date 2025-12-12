Politecnico di Milano, nuovo campus di Cremona in piena attività

Cremona, 12 dic. (askanews) - Dopo più di due anni di lavori è entrato pienamente in funzione da poche settimane il nuovo campus di Cremona del Politecnico di Milano. È il frutto della ristrutturazione di un'ex caserma, finanziata dalla Fondazione Arvedi Buschini, che tra edifici antichi e nuove costruzioni offre oggi, agli oltre 800 studenti attuali, 35 aule didattiche, un'aula magna, laboratori, una biblioteca e uno studentato da 143 posti letto ricavato all'interno dell'ex convento dell'Annunciata.

"La vocazione di questa struttura - ha detto Gianni Ferretti, prorettore del polo di Cremona del Politecnico di Milano - non è soltanto quella di offrire un ambiente confortevole per quanto riguarda l'erogazione della didattica, ma anche far vivere ai ragazzi una vera esperienza di campus. Un ambiente accogliente quindi non soltanto per le attività didattiche, ma anche per vivere in università a 360 gradi. Per quanto riguarda poi le strutture di ricerca sono quelle più collegate alla vocazione del territorio che sono la musica e l'acustica, e l'agritech, quindi con i laboratori di ricerca legati appunto alle innovazioni nel settore nel settore agroalimentare".

Un campus dunque legato alle specificità del territorio che si pone come centro di gravità attorno a cui ruotano didattica, ricerca, cultura, socialità e trasferimento tecnologico. "Il corso in music and acoustic engineering, una laurea magistrale, è abbastanza nuovo - ha ricordato Alice Marazzi, neolaureata in music and acoustic engineering - e quando l'ho scoperto mi ha permesso di accomunare la mia passione per la musica all'ingegneria informatica che ho studiato durante la triennale, è stata l'occasione perfetta".

Un'eccellenza accademica associata ai vantaggi di un'esperienza molto diversa da quella degli atenei delle grandi città. "Ho sempre cercato una realtà universitaria più ristretta - ha detto Vittoria Casati, studentessa del terzo anno di ingegneria informatica - e Cremona offriva questa possibilità di avere un rapporto diretto con i professori, di fare gruppo con i colleghi più facilmente e ho trovato che fosse molto vantaggioso. Quest'anno è stato istituito nel campus lo studentato, un'opportunità in più anche per gli stranieri". tudenti da tutto il mondo che dal prossimo anno accademico potranno contare anche su un corso di laurea triennale interamente in inglese, in Process Engineering, fortemente improntato a tecnologie emergenti come l'automazione avanzata, l'industria 5.0 e l'intelligenza artificiale.