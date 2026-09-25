Politecnico di Milano e Terzo Settore: nasce la rete per innovare

Milano, 25 set. (askanews) - Mettere le competenze del Politecnico di Milano a disposizione del Terzo Settore, ma anche portare dentro l'università le esperienze e i bisogni concreti delle organizzazioni che operano sul territorio. Nasce con questo obiettivo Action For Non Profit, la nuova piattaforma dell'Ateneo che mette in relazione mondo del sociale, studenti, laureati e docenti.

"Sono anni che noi collaboriamo con il Terzo Settore in maniera biunivoca coi singoli enti: relazioni che sono sempre state frutto di scambio fra gli enti del Terzo Settore e il Politecnico - spiega ad askanews Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano -. Quindi oggi abbiamo di realizzare una piattaforma che creasse una relazione strutturata e stabile con tutte queste, offrendo noi dei servizi e le nostre competenze, ma anche offerte di volontariato per i nostri studenti, ma per il Terzo Settore anche la capacità di interloquire con noi con tutte le diverse dimensioni e non relazioni singole con singoli docenti. È un modo di essere presenti come Ateneo nelle attività del sociale e dell'innovazione sociale che sono così necessarie oggi nel nostro Paese".

"Il Politecnico di Milano non è solo innovazione tecnologica, ma è innovazione tecnologica che si coniuga con l'innovazione sociale - sottolinea Alessandro Perego, Vicerettore per lo Sviluppo sostenibile e Impatto del Politecnico di Milano -. La piattaforma è una piattaforma che nasce per ora con quattro tipi di servizi. Uno è quello della formazione, cioè offrire opportunità al Terzo Settore di fare formazione gratuita o agevolata nel post laurea. Secondo: coinvolgere loro nella nostra formazione nei corsi del Bachelor del Master of Science, perché hanno tantissima competenza e tantissime cose interessanti da raccontarci. Terzo è quello metterli in contatto con nostro Career Service, per offrire ai nostri studenti che stanno per laurearsi o neolaureati opportunità di lavoro nel Terzo Settore. E la quarta dimensione importante è quella del volontariato, cioè mettere a disposizione opportunità di volontariato belle per i nostri studenti e il nostro personale".

La piattaforma Action For Non Profit offre per la prima volta alle organizzazioni del Terzo Settore un punto di accesso unitario con la comunità del Politecnico: la sfida è andare oltre le singole collaborazioni e costruire progetti comuni, mettendo in rete competenze e professionalità diverse.

"Creare progetti insieme: per noi portare le nostre competenze più tecnologiche, ma anche sociologiche, ma anche di dimensione urbanistica di territorio agli enti del Terzo Settore - evidenzia ancora la Rettrice Sciuto -. E dare la possibilità agli enti del Terzo Settore anche di avere della formazione più manageriale e gestionale anche per quanto li riguarda - spesso è un punto di debolezza - così come creare opportunità per i nostri studenti di poter lavorare con questi enti".

Il lancio di Action For Non Profit arriva dopo una prima fase di sperimentazione che ha coinvolto quasi 400 organizzazioni del Terzo Settore. L'obiettivo è ora allargare e rendere stabile questa rete. "Questo è un passaggio importante: dal prototipo e dalla sperimentazione, all'attuazione - afferma Perego -. Quindi vedremo: il nostro obiettivo è coinvolgerne almeno 500 in modo continuativo nel primo anno e mezzo-due. E poi vediamo".

A seguire lo sviluppo del progetto sarà un Advisory Board, già costituito e operativo, che per i prossimi tre anni avrà il compito di accompagnarne le scelte strategiche e monitorarne i risultati.