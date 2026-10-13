Polimi Innovators, università e cultura d'impresa

Milano, 13 ott. (askanews) - Parola d'ordine: cultura d'impresa. Al Politecnico di Milano nasce Polimi Innovators, una piattaforma che mette insieme orientamento, formazione e accompagnamento imprenditoriale per studenti, dottorandi e ricercatori. L'Innovators Day ha riunito la comunità politecnica per condividere esperienze, idee e progetti.

"Abbiamo fatto emergere un bisogno latente che c'era già: soltanto cinque anni fa nessuno avrebbe immaginato che avremmo avuto qui oggi, a lavorare insieme, così tanti giovani e ricercatori, dai 19 ai 40 anni. Sono tutti qui per condividere la propria esperienza, informarsi, mettere in campo la propria curiosità e capire davvero cosa si possa fare" ha dichiarato Donatella Sciuto, Rettrice di Polimi.

Tre le aree del percorso: Inspiration & Discovery, Education & Development e Innovation Studio, dall'orientamento allo sviluppo delle competenze fino alla valorizzazione dei progetto: "Oggi è una bella giornata, ma è solo il primo evento di questo tipo: l'obiettivo è farlo diventare un appuntamento ricorsivo, ogni anno. Vogliamo riunire l'intera comunità di studenti, ricercatori e gruppi di lavoro per condividere insieme ogni esperienza, sia quelle andate a buon fine che quelle meno fortunate; d'altronde, nel mondo dell'imprenditorialità non tutte le storie sono di successo" ha aggiunto Daniele Rocchi, Vicerettore per il Trasferimento tecnologico e i rapporti con le imprese di Polimi.

Una giornata di confronto e ispirazione per diffondere la cultura d'impresa e mettere in connessione studenti, ricercatori, competenze e idee.