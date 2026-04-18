ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

"Polignano a Mare Città della Musica" al via con il concerto di Syria

Polignano a Mare, 18 apr. (askanews) - Si è aperta venerdì a Polignano a Mare "Nel segno di Domenico Modugno: canzone d'autore, cinema, luoghi del cuore", la tre giorni dedicata alla canzone d'autore, parte del progetto "Polignano a Mare Città della Musica" e che fino a domenica 19 aprile animerà la città e i territori legati alla memoria del grande artista.

Ad inaugurare il programma, nel pomeriggio, l'incontro con 45 studenti delle classi seconde e terze dell'Istituto Comprensivo a indirizzo musicale "Sarnelli - De Donato - Rodari", protagonisti di un momento di dialogo e musica insieme a Renzo Rubino e Stefano Senardi, in un confronto diretto tra nuove generazioni e canzone d'autore. Sul palco flauti traversi, trombe, tromboni, chitarre elettriche, bassi, pianoforte e percussioni per un omaggio a Modugno attraverso tre brani simbolo: Nel blu dipinto di blu, Vecchio frac e Piove.

In serata, l'apertura ufficiale al Museo d'Arte Contemporanea Pino Pascali con Syria, accompagnata da Massimo Germini e con la conduzione dell'attrice Antonella Carone, protagonista di uno speciale set dedicato alla canzone d'autore che ha attraversato il repertorio di Domenico Modugno - da Vecchio frac a Dio come ti amo - insieme a brani iconici della musica italiana come Canzone di Lucio Dalla, Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Quando di Pino Daniele.

La tre giorni prosegue oggi con la firma dell'accordo di collaborazione tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa, e con un pomeriggio di incontri, talk e approfondimenti dedicati alla figura di Modugno e al presente della canzone d'autore, tra musica, cinema e nuove prospettive.

Evento organizzato dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell'accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo. Con la Direzione Artistica di Stefano Senardi in collaborazione con il Club Tenco e con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca nazionale e con il coinvolgimento di Officina Pasolini, Officina Roversi e MAC (Musica d'Autore Contemporanea).

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