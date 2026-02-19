ULTIME NOTIZIE 19 FEBBRAIO 2026

Pnrr, Foti: sfida è azzerare liste d'attesa in sanità

Cernobbio, 19 feb. (askanews) - "La prima sfida innanzitutto è centrare gli obiettivi che ci siamo dati con la Commissione europea e quindi rendere funzionanti il numero di case di comunità, di ospedali di comunità, di ospedali sicuri che abbiamo indicato alla Commissione Europea come obiettivo". Lo ha detto il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervistato da askanews a Villa Erba alla terza edizione della Cernobbio School promossa da Motore Sanità per fare il punto sul governo della Salute e sui contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia.

"Avendo previsto qualcosa come 3.200 grandi macchinari per quanto riguarda la possibilità di diagnosi veloce, con strumentazioni sicuramente all'avanguardia, è un altro elemento che contribuisce decisamente ad evitare anche il pendolarismo rispetto alle esigenze immediate, quindi legittimamente poi il paziente fa laddove la lista d'attesa è inferiore - ha sottolineato ancora Foti -. Noi vogliamo cercare di contribuire in modo massiccio a azzerare le liste d'attesa. E sotto questo profilo le Regioni hanno oggi le risorse e gli strumenti per poter dare risposte concrete".

CRONACA
36
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi