PNRR - Caput Mundi: svelato il restauro alle Terme di Traiano a Roma

Roma, 8 set. (askanews) - Si è concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande esedra e della galleria sotterranea delle Terme di Traiano nel cuore di Colle Oppio a Roma, realizzato nell'ambito del programma PNRR - Caput Mundi.

Lavori tesi a migliorare l'accessibilità e la fruizione di uno dei complessi archeologici più importanti del Colle Oppio. Tra gli esiti più suggestivi del progetto c'è il recupero dell'affresco della Città Dipinta e del Grande Mosaico.

È stata inoltre realizzata una passerella di collegamento tra le due parti della galleria, al di sopra del vano del Grande Mosaico. La valorizzazione dell'area comprende anche un nuovo sistema di sedute a cavea, ideale per accogliere concerti, conferenze ed eventi, un collegamento verticale meccanizzato tra il livello superiore e quello inferiore e nuovi allestimenti didattici per arricchire l'esperienza dei visitatori.

Le Terme di Traiano furono costruite per volontà dell'imperatore Traiano su progetto di Apollodoro di Damasco, il più celebre architetto dell'epoca, e inaugurate il 22 giugno del 109 d.C.

L'esedra sud-occidentale delle Terme di Traiano, di circa trenta metri di diametro, conserva ancora la memoria della sua funzione culturale: le due file di nicchie erano probabilmente destinate ad armadi per libri e documenti, mentre i gradoni dovevano accogliere chi partecipava a letture e riunioni pubbliche.

L'apertura al pubblico inizierà in via sperimentale, solo per alcune giornate e in piccoli gruppi, per poter monitorare e valutare l'impatto della presenza antropica sulla conservazione delle delicate opere. Per il mese di settembre, a partire da sabato 12 e domenica 13, la galleria sotterranea e l'esedra saranno aperte al pubblico nel fine settimana con visite guidate gratuite, in lingua italiana e su prenotazione. Poi, a partire dal 2 ottobre, le visite si svolgeranno dal venerdì alla domenica. Per ciascuna giornata sono previsti sei turni, alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00 per un massimo di 15 partecipanti per fascia oraria. Prenotazione consigliata allo 060608.