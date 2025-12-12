Pmi, Cicero (Valore Impresa): presidio economico di qualità

Roma, 12 dic. (askanews) - A Roma si è tenuta l'assise nazionale di Valore Impresa, gli Stati Generali delle Pmi, che ha delineato il perimetro operativo della Centrale Consortile e le direttrici della Legge Annuale PMI. Il messaggio del Ministro Urso ha confermato l'avanzamento del DDL e il ruolo strategico dell'Art. 4. Imprese, mondo accademico e Parlamento hanno analizzato i nuovi strumenti per stabilità, competitività e capitale umano. Nel video il commento del presidente d Valore Impresa Gianni Cicero, che nella sua relazione si è soffermato su continuità normativa e strategia industriale.

Nella sua dichiarazione ha affermato: "L'Art. 4 rappresenta una piattaforma di metodo e strategia che valorizza la vitalità del sistema produttivo italiano. Le PMI costituiscono un presidio economico che esprime qualità, ingegno e continuità. Valore Impresa promuove strumenti e processi orientati a consolidare questa energia, generando un ecosistema competitivo che produce valore per il Paese."