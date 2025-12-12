ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Pmi, Cicero (Valore Impresa): presidio economico di qualità

Roma, 12 dic. (askanews) - A Roma si è tenuta l'assise nazionale di Valore Impresa, gli Stati Generali delle Pmi, che ha delineato il perimetro operativo della Centrale Consortile e le direttrici della Legge Annuale PMI. Il messaggio del Ministro Urso ha confermato l'avanzamento del DDL e il ruolo strategico dell'Art. 4. Imprese, mondo accademico e Parlamento hanno analizzato i nuovi strumenti per stabilità, competitività e capitale umano. Nel video il commento del presidente d Valore Impresa Gianni Cicero, che nella sua relazione si è soffermato su continuità normativa e strategia industriale.

Nella sua dichiarazione ha affermato: "L'Art. 4 rappresenta una piattaforma di metodo e strategia che valorizza la vitalità del sistema produttivo italiano. Le PMI costituiscono un presidio economico che esprime qualità, ingegno e continuità. Valore Impresa promuove strumenti e processi orientati a consolidare questa energia, generando un ecosistema competitivo che produce valore per il Paese."

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi