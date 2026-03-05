Plenitude e Pininfarina ridisegnano le stazioni di ricarica

Cambiano, 5 mar. (askanews) - Plenitude, attraverso la controllata Plenitude On The Road, sigla una collaborazione strategica con Pininfarina per ridefinire il design delle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Un accordo che punta a trasformare questi spazi in luoghi riconoscibili, funzionali e integrati nel territorio, coniugando tecnologia, estetica e qualità dei servizi per la mobilità elettrica.

L'accordo prevede la progettazione e lo sviluppo di nuove stazioni di ricarica innovative, pensate per adattarsi ai diversi contesti urbani e territoriali. Non solo infrastrutture tecniche, ma veri e propri hub caratterizzati da materiali di qualità, ergonomia e semplicità d'uso, con servizi aggiuntivi studiati per valorizzare il tempo di sosta degli e-driver.

Il design sarà curato da Pininfarina, eccellenza italiana dell'architettura e dello stile industriale, mentre Plenitude metterà in campo le proprie competenze tecnologiche nel settore dell'e-mobility. Un incontro tra innovazione energetica e cultura del progetto, fondato su una visione comune orientata al futuro della mobilità elettrica, sempre più sostenibile e innovativa anche dal punto di vista del design.

La partnership si concretizza anche con l'installazione di quattro punti di ricarica presso la sede Pininfarina di Cambiano: due in corrente alternata fino a 22 kW e due in corrente continua fino a 50 kW. Un intervento che si inserisce nel percorso ESG della design house e nel suo impegno verso la transizione ecologica.

Nel corso della presentazione abbiamo ascoltato le parole di Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, che ha illustrato come questa collaborazione rappresenti un passo concreto per innovare ulteriormente l'esperienza della ricarica, rendendola sempre più personalizzata e integrata nelle esigenze degli e-driver.

"La partnership tra Pininfarina e Plenitude nasce da un'idea specifica, ovvero quella di creare un ecosistema che leghi il mondo del design all'attività di ricarica del proprio veicolo. L'obiettivo principale non è soltanto quello di unire due mondi ma anche quello di rafforzare sia in Italia, sia all'estero, l'identità, la riconoscibilità e la qualità del servizio nella nostra rete. Ciò non è fondamentale soltanto per l'identità stessa dell'azienda, ma serve soprattutto a offrire all'e-driver un contesto distintivo con una ricarica sempre più agevole e una serie di servizi aggiuntivi di qualità."

Spazio anche a Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina, che ha sottolineato il valore del design come motore di progresso e acceleratore del cambiamento, capace di trasformare le aree di ricarica in spazi accoglienti, riconoscibili e armoniosamente inseriti nel territorio.

"Sicuramente condividiamo con Plenitude molti dei valori che guidano i nostri progetti; che sono essenzialmente innovazione, qualità del design e attenzione alle persone. Se guardiamo il contesto attuale, Plenitude sta perfettamente contribuendo alla transizione energetica grazie alla loro capacità industriale e tecnologica, e pensiamo di essere partner ideali in questo senso grazie alla nostra visione di reinterpretare spazi e oggetti per creare un'esperienza cliente migliore."

La collaborazione tra Plenitude e Pininfarina segna così un nuovo passo verso una mobilità elettrica sempre più sostenibile, innovativa e attenta all'esperienza delle persone.