Platea presenta la passeggiata verso sud di Linda Carrara

Milano, 17 gen. (askanews) - Platea Palazzo Galeano presenta da sabato 17 gennaio a giovedì 12 marzo 2026 Passeggiata (verso sud), personale dell'artista Linda Carrara a cura di Gaspare Luigi Marcone, con cui si apre la programmazione espositiva promossa dall'associazione lodigiana per il 2026. Cresciuta sulle rive dell'Adda, l'artista ha compiuto varie perlustrazioni e analisi dei territori bagnati dal fiume; ha ricalcato porzioni della riva con colori acrilici su di una tela sottile con un pennello dalle setole morbide, arrivando a mettere a registro forme, linee e frammenti del paesaggio fluviale.

Linda Carrara ha descritto il processo di lavorazione e l'opera: "Chi conosce il mio lavoro sa quanto l'Adda sia importante nella visione paesaggistica che sto portando avanti. L'Adda è il punto di unione tra il paese dove sono nata e Lodi. Ed è per questo che Platea mi ha coinvolta in questo progetto. Siamo andati insieme a scoprire le sponde dell'Adda di Lodi e abbiamo individuato posti dove poter lavorare; poi giorno dopo giorno, l'anno scorso sono venuta a lavorare en plein air sulle sponde dell'Adda. Da questo è nato l trittico che presento qui nella vetrina di Platea intitolato Passeggiata verso sud proprio perché, rispetto a Villa D'Adda, che sta nel Parco Adda Nord, Lodi è verso sud.

L'opera che ho realizzato è un frottage ed è una tecnica che mi aiuta proprio a rubare la forma del paesaggio piuttosto che a rappresentarlo. È la materia del paesaggio stesso che si imprime e si calca nella tela per darci l'essenza del paesaggio stesso e della materia di cui è composto. Quello che vediamo nella vetrina è un trittico che ha un aspetto astratto, dunque n'astrazione di paesaggio. E passando davanti alla finestra immagino che le persone possano in qualche modo capire che si parla di paesaggio senza vederne le forme. Si vedono delle forme che sembrano macroscopiche o microscopiche, dunque degli ingrandimenti estremi di materia piccolissima o delle visioni satellitari. Credo che le persone siano affascinate da questa restituzione pittorica che mi offre la natura. Ci sentiamo immersi in questa materia del paesaggio e non solo in contemplazione". Il paesaggio per Lidia Carrara non è da intendersi strettamente come immagine visiva soltanto da ammirare, ma in modo più ampio, sociale e multisensoriale: clima, temperature, colori, stagioni, corpi intervengono nel risultato finale dell'opera che è un continuo scambio fra l'artista e la natura.

Il progetto Platea Palazzo Galeano è realizzato grazie ai contributi del Comune di Lodi e dei main partner Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa e Consorzio di Tutela del Grana Padano e dei partner tecnici Solux Led Lighting Technology e Verspieren Broker di Assicurazione.

L'ultimo episodio del palinsesto espositivo 2025 Nine Out Of Ten Movie Stars Make Me Cry a cura di Gabriella Rebello Kolandra si terrà sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026 in Piazza del Broletto a Lodi: il laboratorio di editoria effimera condotto dall'artista Marvin Gabriele Nwachukwu che invita cittadini e turisti a trasformare la piazza in una redazione temporanea.

