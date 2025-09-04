"Plastic Overshoot Day": non sappiamo più dove mettere i rifiuti

Milano, 4 set. (askanews) - Il 5 settembre è il "Plastic Overshoot Day", il giorno in cui si supera il limite sostenibile di plastica prodotta sul Pianeta: da lì in poi non siamo più in grado di gestire i rifiuti in maniera sicura ed efficace, perché sono troppi, e ogni oggetto ha più possibilità di essere disperso nell'ambiente, inquinando.

Si parla in tutto di circa 72,1 milioni di tonnellate di plastica, che secondo il Plastic Overshoot Day, non saranno gestiti correttamente.

L'Italia fa meglio della media mondiale, da noi il limite viene superato il 24 ottobre, ma peggio di Paesi come Svizzera e Francia che lo raggiungono a dicembre.

Il WWF Italia per l'occasione lancia la Plastic Free Week, una campagna dedicata sui social con una serie di informazioni e consigli per diminuire il consumo di plastica, e chiede al governo italiano politiche "che riducano l'impatto ambientale della plastica" e ne favoriscano l'uso più circolare. Al momento si calcola che ogni persona usi 28 chili di plastica all'anno, un numero insostenibile per il futuro del Pianeta.