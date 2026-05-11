Plasma si fa conoscere con "Perdigiorno": fiero della scena genovese

Milano, 11 mag. (askanews) - "Perdigiorno" (Columbia Records/Sony Music) è il nuovo EP di plasma, giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell'ultima edizione di "Amici" con cui dà una direzione alla sua carriera.

"Continuerò a cambiare, di conseguenza cambiare la mia musica e a cambiare il contesto, però veramente quello che è, che sono sempre io, quelle esperienze che faccio, quelle cose che scrivo. Il filo luogo sono io, sempre essere stare connesso quello che sono".

Plasma si fa conoscere accompagnando chi ascolta in un viaggio ispirato alle sue esperienze personali, l'ep prende il nome dal suo secondo singolo e parte da una riflessione sulla sua generazione.

"La canzone parla di una tendenza generazionale al non fare, che io percepisco tante volte come un atto quasi politico, in un contesto che è ipercompetitivo, legato sempre alla performance. In questo ambito l'attività che si svolge è sempre rilegata al suo risultato. Invece il perdigiorno nella sua contemplazione nella sua musica, nella sua arte è libero, io non mi sento un perdigiorno perché, soprattutto ultimamente, lavoro tanto tanto tanto e adesso sono più felice che mai di farlo e spero che sarà così per sempre".

In questo lavoro ci sono le atmosfere suggestive dei vicoli di Genova. La scena musicale della sua città d'origine sta vivendo un momento d'oro, basti pensare al successo ottenuto da Olly, Sayf, Bresh, Alfa.

"Sono ragazzi che ho avuto modo di incontrare più volte con Alfa Olly abbiamo iniziato a fare musica insieme, praticamente, eravamo pischelli in giro, fare freestyle. E quindi è bellissimo vedere i loro percorsi, che secondo me sono veramente belli, un esempio. Comunque siamo di gruppi di Genova diversi, ma sempre vicini. Tante volte poi ci troviamo nelle stesse situazioni sociali, e comunque siamo formati delle stesse esperienze, delle stesse vibes, che poi ognuno lavora modo diverso. Però è bellissimo comunque sapere che c'ha una rete così fitta di artisti a Genova, ne sono molto fiero e mi piace tanto".

Plasma è impegnato in un instore tour per incontrare i suoi fan.