Pizzaballa: Papa verrà in Terra Santa, ma visita va preparata

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, è questione di tempo. Penso che sia necessario preparare le condizioni per questa visita, perché possa davvero portare frutto. Lavoreremo su questo insieme al Santo Padre, naturalmente". Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, cardinal Pierbattista Pizzaballa, in un'intervista al Meeting di Rimini.

"Credo che non si debba avere fretta e che si debbano evitare anche gesti eclatanti che restano lì - ha aggiunto il card. Pizzaballa - ma deve essere inserita dentro un percorso significativo".