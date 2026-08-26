ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2026

Pizzaballa: Papa verrà in Terra Santa, ma visita va preparata

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, è questione di tempo. Penso che sia necessario preparare le condizioni per questa visita, perché possa davvero portare frutto. Lavoreremo su questo insieme al Santo Padre, naturalmente". Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, cardinal Pierbattista Pizzaballa, in un'intervista al Meeting di Rimini.

"Credo che non si debba avere fretta e che si debbano evitare anche gesti eclatanti che restano lì - ha aggiunto il card. Pizzaballa - ma deve essere inserita dentro un percorso significativo".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi