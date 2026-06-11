"Più forti insieme", al via campagna comunicazione su Bilancio Europeo

Roma, 10 giu. (askanews) -E' stata presentata a Roma la campagna di comunicazione della Commissione europea sul Bilancio Europeo, "Più forti insieme". La campagna è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi tangibili offerti dai progetti finanziati dai fondi europei attraverso il racconto delle storie di alcuni dei suoi diretti beneficiari.

"Per una volta non vogliamo parlare di numeri e di statistiche, di percentuali ma di persone, cioè le persone che usufruiscono dei fondi europei e le imprese che lavorano con i fondi europei, quindi presentiamo tre storie, di tre persone, che hanno lavorato e che lavorano grazie ai fondi europei" ha spiegato Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli uffici del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. "Credo che i cittadini siano i beneficiari finali dei fondi comunitari e il fatto che lo conoscano è molto importante. A me spesso capita, per esempio, di viaggiare su mezzi pubblici che sono stati pagati dall'Unione Europea, e non viene data pubblicità a questa cosa" ha detto Fabrizio Spada, responsabile delle Relazioni Istituzionali del Parlamento europeo in Italia.

La campagna si sviluppa intorno ai ritratti di tre protagonisti, Sara, Edoardo, Miryam, ed alle loro storie. I racconti dei beneficiari si focalizzano sulle loro esperienze personali di crescita, divenute possibili grazie ai fondi europei. Edoardo Bruno, flight operations engineer di Argotec, azienda spaziale di Torino, è uno di loro. "I fondi di Next Generation EU hanno rappresentato una grossa spinta per il nostro lavoro, in particolare hanno permesso la riqualificazione della nuova sede, che da una ex cartiera è diventata un centro tecnologico di eccellenza. - ha detto - Dall'altra parte hanno permesso la realizzazione di un progetto ambizioso, ovvero il progetto Iride e il progetto EO, che ha l'obiettivo di acquisire immagini ad alta risoluzione del territorio italiano per l'osservazione degli effetti dei cambiamenti climatici, il monitoraggio del territorio, nonché la protezione in caso di calamità e eventi che hanno impatti sul territorio".