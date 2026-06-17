Pitti Uomo, Murphy&Nye torna a Firenze: "Fedeli alla mostra storia"

Firenze, 17 giu. (askanews) - Murphy&Nye torna a Pitti Uomo con l'intento di riaffermare la propria identità di riferimento nel mondo Sailor Core e il legame con l'universo nautico. Protagonista dello spazio espositivo la collezione Spring Summer 2027, un progetto completo che comprende abbigliamento, calzature e accessori e interpreta in chiave contemporanea i codici stilistici e funzionali che hanno definito la storia del brand.

"Murphy, dopo tanto tempo e dopo un lavoro di rebranding - ha detto ad askanews Chicco Barina, direttore creativo di Murphy&Nye - ha la possibilità qui di esprimere quello che è tutto il sapore e tutto il mondo della nautica, portato nel lifestyle. Le idee che hanno ispirato questa collezione nascono da lontano, nel senso che abbiamo attinto a quello che è l'archivio di Murphy, che è un marchio del 1933, nato Chicago come produttore di vele, quindi l'idea era proprio ripartire dalle origini, reinterpretare tutto quello che è l'archivio e mescolare un po' tutti i materiali, cercando di portarlo più su un lifestyle e quindi trattamenti, materiali innovativi, trilayer, tinti in capo e questa è stata la base e la sfida di partenza del rilancio del brand".

Ma quali sono le novità principali del brand? "Le novità sostanzialmente sono state su come abbiamo iniziato a trattare i capi: abbiamo mescolato la parte cotoniera con la parte nylon tecnica e le abbiamo fuse insieme con prodotti di cottone e nylon, tinti in capo e applicando anche quelli che vengono definiti nel gergo trilayer quindi materiali in grado di resistere all'acqua di essere traspiranti, ma allo stesso tempo avere un comfort e una mano super super confortevole".

E guardando al futuro l'obiettivo è restare legati al mondo della vela, ma anche aprirsi ai mercati di Paesi dove l'abbigliamento sportivo è di uso quotidiano.