Pitti Uomo, Markup punta su identità ed essenzialità

Firenze, 16 gen. (askanews) - A Pitti Uomo Markup presenta una visione chiara e coerente del menswear contemporaneo, fondata su essenzialità, identità e attenzione costante al mercato. A raccontarla è Simone Notturno, Direttore Generale di Markup.

"Noi puntiamo a creare un guardaroba essenziale per l'uomo, ma in realtà lavoriamo soprattutto sul concetto di identità. L'identità nasce da una scelta stilistica coerente nel tempo, che ha portato a ridefinire quelli che sono i capi essenziali del guardaroba, sempre secondo il DNA di Markup. La collezione si sviluppa in tutte le categorie merceologiche ed è in grado di offrire a ogni consumatore il prodotto più giusto per ogni momento della giornata".

Un approccio che si traduce in una costante osservazione dell'evoluzione del mercato, senza mai rincorrere in modo esasperato le tendenze.

"Markup segue molto bene l'attitudine e l'evoluzione del mercato. C'è un'attenzione maniacale alle forme, alle vestibilità e al comfort dei capi, con una ricerca importante sulla parte modellistica oltre che stilistica. Allo stesso tempo non esageriamo, non estremizziamo mai le tendenze: i capi sono assolutamente di moda e aggiornati, ma mai estremi nei volumi o nell'interpretazione".

Accanto al menswear, il brand continua a investire anche sul segmento femminile, che sta dando segnali di crescita significativi.

"Il nostro business si sviluppa sia nella parte uomo che nella parte donna e proprio in quest'ultima stiamo registrando risultati importanti. Markup si riconferma come un'azienda che cresce molto bene, sia sul mercato italiano che su quello internazionale, in entrambi i segmenti".

Sul fronte internazionale, la presenza del marchio è ormai consolidata su scala europea, sostenuta da un'organizzazione sempre più strutturata.

"In questo momento stiamo coprendo in maniera pressoché completa tutto il mercato europeo, sia nel Sud che nel Nord Europa. Il prodotto viene recepito molto bene per la sua essenzialità, per la capacità di essere al passo con i tempi senza risultare lezioso. Per affrontare i mercati esteri ci siamo preparati adeguando gli assetti di collezione e affinando l'organizzazione, puntando sull'efficienza tecnologica, sulla digitalizzazione dei processi e sulla robotizzazione dei nostri impianti logistici".

Guardando al futuro, Markup sta lavorando anche su nuove modalità distributive, con un'evoluzione del modello wholesale.

"Abbiamo in serbo un'importante novità: sviluppare un modo di fare full wholesale con un approccio retail. Questo significa investire sul concetto di shop in shop. Siamo già presenti in ambito nazionale con oltre 60 aree dedicate presso i principali department store ed è un progetto che stiamo implementando grazie a una divisione dedicata, creata appositamente per questo sviluppo".