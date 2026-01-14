ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Pitti Uomo, Herno cresce in tutto il mondo con spinta retail

Firenze, 14 gen. (askanews) - In occasione di Pitti Uomo, il presidente di Herno Claudio Marenzi fa il punto sul mercato e presenta la nuova collezione.

"Il 2025 è stato un buon anno, siamo cresciuti del 6%. Abbiamo ottenuto un buon risultato nel nostro retail diretto, che rappresenta il 40% del fatturato, con una crescita del 13% all'interno dei negozi, che quindi hanno performato bene".

"Abbiamo registrato una crescita in quasi tutti i mercati, tranne il Giappone che è rimasto stabile per una questione legata alla valuta. In Giappone abbiamo molti clienti locali ed è il nostro primo mercato dopo l'Italia".

"I Paesi che hanno performato meglio, soprattutto in termini percentuali, sono stati la Corea, con una crescita del 21%, e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno registrato un'ottima performance, in particolare nei nostri negozi diretti. L'Europa è cresciuta intorno al 3-4%".

Sul prodotto, Marenzi sottolinea il ruolo centrale della manifattura: "noi abbiamo fatto della nostra capacità di rinnovarci, legata alla nostra manifattura e alla nostra capacità manifatturiale, la nostra evoluzione. Anche quest'anno abbiamo una collezione completa, con categorie merceologiche ormai totali, per cui c'è una collezione globale divisa per temi e consegne. C'è la parte Chalet, la parte Origin e la parte Excellence, con i tessuti più preziosi".

"In più abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso da quello che suggerisce il mercato, con una proposta molto colorata e un piumino che viene un po' dalla tradizione di qualche anno fa, che non è generalmente suggerito dal mercato, ma che invece il consumatore finale vuole ancora. L'abbiamo fatto e abbiamo avuto, in questo Pitti, un successo importante sui nostri clienti che vengono qui, che sono poi i wholesaler, quindi i negozianti. Noi ci rinnoviamo sempre, perché siamo manifatturieri: il nostro stile nasce di fianco a chi cuce e questo ci permette di continuare a sperimentare e a cambiare la nostra collezione".

ECONOMIA
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi