ULTIME NOTIZIE 15 GENNAIO 2026

Pitti Uomo, Filson tra heritage ed evoluzione graduale

Firenze, 15 gen. (askanews) - A Pitti Uomo, Filson racconta il proprio percorso tra fedeltà alle origini e adattamento al presente. A parlare è Rocco Scazzariello, Brand Director Filson Europa, che spiega come il marchio americano continui a evolversi partendo dal suo DNA storico.

"Il nostro DNA è la cosa più importante del marchio. Abbiamo 127 anni di storia e ci ispiriamo ogni anno al nostro archivio e ai nostri consumatori, a chi usa i nostri capi in Montana, Wyoming, Alaska. L'ispirazione è sempre quella. Abbiamo un'evoluzione molto graduale del marchio dal 1897 e poi ci sono momenti in cui la tendenza intercetta quello che facciamo. In questo momento la tendenza ci ha colpiti in pieno, perché i marchi heritage sono molto importanti. Noi lavoriamo con il nostro archivio, ma prendiamo anche tessuti che in passato erano da 24 once e li alleggeriamo a 16 o 18 once, aggiustiamo eventualmente il power fit e portiamo il capo in un circuito un po' più cittadino".

Un equilibrio che passa anche dal colore, elemento identitario per Filson e legato all'esperienza outdoor: "I colori di Filson sono molto precisi e molto chiari. Abbiamo il Dark Tan, l'Otter Green, il nero, il blu: sono i nostri colori principali. Gli accenti arrivano dal mondo outdoor, dalla caccia, dove per esempio l'arancione è molto importante per la visibilità. Gli accenti li utilizziamo per un end use, per un uso molto specifico, quindi derivano da lì. Un altro colore importante è il rosso, il rosso-nero del check, che viene dal nostro archivio, dalla Mackinaw Cruiser, brevettata nel 1914: una storia molto importante", aggiunge.

Accanto al racconto di prodotto, spazio anche ai risultati di mercato. "Il 2025 è andato molto bene per Filson in Europa. Abbiamo avuto una crescita importante. I nostri mercati principali sono Inghilterra, Germania e Italia e la crescita maggiore l'abbiamo registrata proprio in Italia, dove siamo riusciti ad aggiungere alcuni clienti molto importanti. Anche il nostro webshop online è partito bene", conclude Scazzariello.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi