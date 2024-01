Pitti Bimbo, la giocosità e l'esplosione di colori di Kocca

Firenze, 19 gen. (askanews) - La collezione di Kocca per l'autunno inverno 2024 "è un gesto di amore nei confronti della nostra consumatrice più giovane. Il calore dei tessuti, i tessuti naturali, l'esplosione dei colori creano questo mix dalle sensazioni molto forti. Il prodotto, i tessuti tutti naturali, italiani, vogliono esprimere l'attenzione che Kocca ha nei confronti del made in Italy". Parola di Sergio Pisana, brand manager di Kocca, che ci guida all'interno dello stand di Pitti Bimbo.

"I colori sono i colori della natura, quindi naturali, il tono dei pastelli, l'azzurro cielo, la malva, proprio un'espressione della naturalità nella collezione".

Qual è il rapporto tra la collezione donna e la collezione bambina? "Le forme della donna vengono declinate per la consumatrice più giovane. La ricerca dei tessuti e dei materiali è comune, quindi la preziosità, la naturalità, le ritroviamo sia nella collezione donna che nella collezione bambina", spiega Pisana. E poi le scarpe: "per il tempo libero abbiamo completato la proposta con le sneaker. Anche loro sono molto giocose, divertenti. Vedete le applicazioni e la pelliccia ecologica, i dettagli del metallizzato per rendere sempre un modo di vestire giocoso". Che 2023 è stato? "noi abbiamo vissuto ancora questa bolla positiva del post covid. Le sfide del 2024 -conclude il brand manager di Kocca- ci vedono fiduciosi, assolutamente".