Pistorius: progetto GCAP? Vedrò a breve Crosetto e collega giapponese

Berlino, 3 nov. (askanews) - "Siamo d'accordo nel ritenere che il tempo sia un criterio fondamentale in questa questione, che ora vogliamo arrivare molto rapidamente al punto di concordare se esiste una disponibilità da parte di tutte e tre le parti a includere la Germania e quali siano le condizioni reciproche alle quali ciò possa avvenire. Abbiamo avuto i primi colloqui in merito. A breve avrò ulteriori colloqui con Guido Crosetto e il mio collega giapponese. Ciò avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime due settimane": ha risposto così il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di una conferenza stampa a Berlino con l'omologo britannico Wes Streeting, a chi gli chiedeva a che punto siano i negoziati tra Berlino e Londra su un'eventuale partecipazione della Germania al GCAP (Global Combat Air Programme), progetto di aerei da combattimento promosso da Regno Unito, Italia e Giappone.

"A quel punto avremo una prima idea delle condizioni alle quali ciò sia effettivamente ipotizzabile, sia in termini di tempistiche che per quanto riguarda la ripartizione dei compiti, e poi decideremo se procedere con i passi successivi o meno", ha aggiunto Pistorius.