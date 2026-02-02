Pistorius al centro innovazione esercito, Berlino accelera sui droni

Erding, 2 feb. (askanews) - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha visitato il nuovo Centro per l'innovazione della Bundeswehr nella città bavarese di Erding, vicino all'aeroporto di Monaco. Una struttura che mira a riunire forze armate e aziende del settore della difesa per sviluppare nuove tecnologie, in particolare nel settore della guerra con i droni. Un campo che la Germania ritiene strategico e in cui nei mesi scorsi ha annunciato di voler investir pesantemente: 10 miliardi di euro nei prossimi anni saranno spesi per droni da difesa e da attacco.

"Le alleanze che abbiamo stanno cambiando, gli alleati stanno cambiando - ha detto Pistorius - È fondamentale che in Europa uniamo le nostre forze e diventiamo più indipendenti e sovrani rispetto agli altri. Ciò vale in modo particolare per il settore delle tecnologie digitali. Per questo è importante che qui in Baviera, ma anche in altre località della Germania, facciamo tutto il possibile per promuovere e sostenere il potenziale di ricerca in questo settore".

La Germania nei giorni scorsi ha approvato una legge per proteggere meglio le sue infrastrutture critiche, mentre le crescenti tensioni con la Russia alimentano i timori di attacchi sabotatori e altre minacce alla sicurezza nazionale. La legge impone alle aziende elettriche, alle società idriche e persino ad alcune catene di supermercati di ridurre la loro vulnerabilità al terrorismo, agli incidenti industriali, alle catastrofi naturali e alle emergenze sanitarie pubbliche.