Pisa, torna la Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna

Pisa, 26 set. (askanews) - Cinquanta studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, iniziativa nata da un'idea di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa presso la Villa Del Gombo, all'interno del Parco di San Rossore. Tre giorni di lezioni, tavole rotonde, testimonianze e attività di gruppo attorno ai grandi temi dell'attualità, con l'intento di "Raccontare la realtà che cambia".

"In questi giorni - ha detto Luca Gori, delegato del Rettore al coordinamento scientifico del progetto - affrontiamo i temi della contemporaneità del nostro Paese e dell'Europa, in particolare ci interrogheremo sui temi della pace della guerra nelle relazioni internazionali, daremo un affondo sul rapporto tra politica e mezzi di comunicazione. Ci interrogheremo sulle prospettive demografiche del nostro Paese, i temi della salute mentale, i temi della protezione ambientale, del carcere minorile. Un grande affresco di questioni per dare ai ragazzi e alle ragazze che partecipano la consapevolezza degli strumenti per affrontare il presente e il futuro".

I 50 partecipanti sono stati selezionati in base al merito scolastico e alla provenienza da contesti socioeconomici fragili, e l'obiettivo è quello di portare i giovani dentro la complessità della realtà istituzionale, sociale ed economica, guidandoli anche a esplorare prospettive diverse. "Un progetto che nasce dal basso - ha aggiunto Valerio Cancian, allievo della scuola e ideatore del progetto - da allievi e allieve della Scuola San'Anna, che hanno scelto di mettere al centro i temi dell'educazione civica: quindi la Costituzione, l'economia, l'Unione europea in senso giù generale".

Per offrire anche ai più giovani opportunità di crescita e di miglioramento.