ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Pirelli: India protagonista di The Cal, tradizione e sguardo al futuro

Nuova Delhi, 23 ott. (askanews) - L'India, con la sua bellezza e complessità, tra tradizioni millenarie e slancio verso il futuro, è la protagonista del Calendario Pirelli 2027, svelato a Nuova Delhi. The Cal - giunto alla sua 53esima edizione - per la prima volta nella sua storia riunisce tre fotografi che offrono differenti punti di vista sul Paese, in un dialogo che restituisce un racconto fatto di persone e luoghi, bellezza, memoria e contemporaneità. Allo sguardo di Solve Sundsbo, già autore del Calendario 2026, si unisce quello di Raghu Rai, maestro della fotografia indiana scomparso lo scorso aprile, e di sua figlia Avani Rai, che ha raccolto l'eredità del padre.

Raghu Rai, storico fotoreporter dell'agenzia Magnum, ha fotografato l'India per oltre sessant'anni e per The Cal aveva scelto di accostare le immagini del proprio archivio a volti dell'India contemporanea. La figlia Avani ha proseguito il lavoro seguendo un approccio personale: ha ripreso sue fotografie d'archivio portandole fuori dallo studio e ricollocandole nelle strade di Delhi e Mumbai, insieme alle persone che oggi abitano quei luoghi.

A essere immortalate, tra il Forte Jaigarh e Ajabgarh a Jaipur, nello stato del Rajasthan, sono: le attrici Aditi Rao Hydari e Avantika Vandanapu; l'attrice e produttrice Freida Pinto; la musicista e compositrice Anoushka Shankar; la poetessa e performer Rupi Kaur; le modelle Lakshmi Menon e Bhavitha Mandava; l'autrice, produttrice, conduttrice televisiva e imprenditrice Padma Lakshmi. Oltre alla stessa Avana Rai che, invece, ha immortalato le strade della Vecchia Delhi, dove le tradizioni continuano a vivere come nel mercato dei fiori, tra i vicoli affollati, la scuola, e il volto più contemporaneo di Mumbai.

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