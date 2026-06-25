Pirelli HangarBicocca, una serata relazionale con Tiravanija

Milano, 25 giu. (askanews) - Una serata per entrare dentro la pratica relazionale di Rirkrit Tiravanija, alla presenza dell'artista e vivere ancor più dall'interno la retrospettiva che Pirelli HangarBicocca gli dedica a Milano, un vero e proprio viaggio attraverso gli spazi della socialità e della condivisione, ma anche nelle esperienze e nei ricordi di Tiravanija.

L'appuntamento, parte del Public Program della mostra "The House That Jack Built", si è articolato in tre momenti: presenta, martedì 23 giugno 2026 a partire dalle ore 19.00, una serata speciale in presenza prima una conversazione tra Tiravanija e la critica d'arte Angela Vettese, che hanno raccontato una pratica che, in fondo, ha dato una scossa significativa al contemporaneo. Quindi c'è stato un vero e proprio momento conviviale nel quale il pubblico ha partecipato a una cooking session di Tiravanija e ha potuto assaggiare alcuni piatti basati su ricette della tradizione Thai. L'ultimo momento è stato performativo: un programma musicale intorno all'opera untitled 2026 (demo station no. 9) curato collettivo musicale 19'40'' che ha concepito una performance sonora partecipativa dal titolo The Sound That Jack Built, ispirata al titolo della mostra e alle pratiche relazionali al centro del lavoro di Tiravanija.

Crediti video: Francesco Margaroli