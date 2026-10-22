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Pirelli e Ferrari in India, Tronchetti: qui l'Italia guarda al futuro

New Delhi, 22 ott. (askanews) - La Luce Ferrari e il Calendario Pirelli si incontrano a Nuova Delhi. A margine della presentazione dell'accordo strategico con BKT presentato questa mattina da Pirelli, che domani nella capitale indiana svelerà The Cal 2027, si è svolto un breve incontro tra Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo del gruppo della Bicocca, e Benedetto Vigna, Ceo del Cavallino, che nei giorni scorsi ha inaugurato ufficialmente a New Delhi la prima edizione indiana di Universo Ferrari. Tronchetti, arrivato a bordo della Ferrari Luce, ha donato una copia del calendario a Vigna che, simbolicamente, gli ha fornito le chiavi dell'auto.

"Portare Luce qui significa dimostrare che in Italia quando si lavora assieme si fa bene e si fanno cose belle", ha detto Vigna.

"La cosa bella è che Ferrari e Pirelli - ha sottolineato Tronchetti - sono insieme in India, che è un continente con un miliardo e mezzo di persone che guarda al futuro, e noi siamo una bandiera italiana che si è stabilita qua e che vede il futuro dell'India e vuole esserne parte".

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