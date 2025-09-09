ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2025

Pioggia di volantini su Gaza, ai residenti: "Andate via"

Gaza, 9 set. (askanews) - L'esercito israeliano ha lanciato una pioggia di volantini su un quartiere di Gaza City per ordinanarne l'evacuazione. L'Idf ha dichiarato che agirà con "grande forza" a Gaza City e ha intimato ai residenti di andarsene, mentre intensifica il suo assalto al più grande centro urbano del territorio palestinese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha infatti lanciato un appello ai residenti di Gaza affinché vadano via, perché Israele lancerà una grande operazione di terra. "Dove dovremmo andare? Siamo stati sfollati 25 volte. Non c'è posto nel sud e i trasporti sono costosi. Non abbiamo soldi per spostarci, dove dovremmo andare?" dice un donna palestinese con il volantino in mano.

