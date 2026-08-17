Pioggia di droni ucraini su Mosca, Russia intensifica gli attacchi

Roma, 17 ago. (askanews) - Attacchi con droni su larga scala, almeno 600 nella regione di Mosca. È l'attacco più duro di Kiev contro la Russia dall'inizio dell'invasione. I russi replicano intensificando gli attacchi missilistici in diverse regioni ucraine - Kryvyi Rih (città natale del presidente Zelensky), Zaporizhzhia (sud) e Sumy (nord) - colpendo anche il mercato dei libri della capitale ucraina e provocando diversi morti e decine di feriti.

"Viviamo in un paese dove ci aspettiamo un attacco ogni singolo giorno. Ogni giorno viviamo sotto il fuoco dei missili, sotto i bombardamenti: ogni maledetto giorno. Nessuno ci aiuta, non so... E il mercato dei libri: che razza di minaccia rappresentava per i russi?", dice sconsolata Nadiya Liberman, dipendente del mercato dei libri di Kiev.

Nella pioggia di droni in Russia sono morte almeno cinque persone in una zona residenziale della regione meridionale di Rostov; altre due persone sono rimaste uccise nelle regioni di Belgorod e Mosca.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha definito l'attacco "uno dei più massicci" che si ricordi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 822 droni in tutto il Paese nel corso della notte.

Kiev ha rivendicato domenica, inoltre, di aver reso inutilizzabili 7 dei 10 maggiori centri logistici di Wildberries, l'"Amazon russa".

"Quando è iniziata l'evacuazione sono corso negli spogliatoi per prendere le mie cose - racconta Beka, giovane dipendente del magazzino Wildberries di Podolsk - erano circa le 3 del mattino".

Intanto l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha annunciato l'intenzione di aumentare di un terzo il numero dei soggetti russi sanzionati per la guerra in Ucraina. "Questo autunno presenterò la lista di sanzioni più ambiziosa dall'inizio della guerra - ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt - se adottate, il numero degli individui e delle entità russe sanzionate aumenterebbe di un terzo".