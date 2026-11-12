ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Pioggia di droni russi su Kiev, inviati Usa a Mosca

Milano, 12 nov. (askanews) - I vigili del fuoco spengono un incendio in un condominio danneggiato da un attacco con un drone russo a Kiev, uno dei 123 lanciati durante la notte da Mosca, secondo il servizio ucraino, nei giorni in cui ad Abu Dhabi i negoziatori di entrambe le parti, con la mediazione degli Usa, cercano una via per la pace.

"Eravamo all'asilo, avevamo appena lasciato nostro figlio, siamo scesi nel rifugio e poi c'è stato l'attacco - racconta una residente del palazzo - Le porte del rifugio tremavano letteralmente. Ci hanno detto subito che si trattava del nostro condominio e che era l'ingresso principale. Abbiamo un cagnolino a casa e non ci permettono ancora nemmeno di entrare"

Intanto la diplomazia continua il suo cammino: Jared Kushner e Steve Witkoff, che hanno guidato la delegazione statunitense ad Abu Dhabi, sono a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Successivamente incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

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