Piogge torrenziali nel Sud della Francia, Montpellier allagata

Montpellier, 1 ott. (askanews) - Il maltempo ha colpito pesantemente il Sud della Francia. Nelle immagini, il preoccupante livello raggiunto dal fiume Lez a Montpellier, dove si sono registrati allagamenti e forti disagi per la quantità di pioggia caduta nelle ultime ore: oltre 140 mm in poche ore.

Per i dipartimenti di Herault e Gard è stata diramata l'allerta rossa da Meteo-France. Dall'inizio delle precipitazioni torrenziali, secondo l'agenzia, si sono registrati oltre 330 mm a Saint-Hippolyte-du-Fort, nella parte Occidentale del Gard, e 299 mm nella vicina Colognac.

In un messaggio diffuso via social il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a limitate al massimo gli spostamenti. A Montpellier sono state chiuse le scuole in attesa di un miglioramento.