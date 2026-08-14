Piogge torrenziali in Giappone, almeno otto morti

Tokyo, 14 ago. (askanews) - Piogge eccezionali nel Giappone orientale, in alcune regioni è stato emesso il livello massimo di allerta per le precipitazioni torrenziali. Il bilancio al momento è di almeno otto morti.

Frane, allagamenti e interruzioni della corrente elettrica nella prefettura di Chiba, a Est di Tokyo, per almeno 10.000 famiglie; l'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha parlato di "forti piogge senza precedenti".

Secondo l'agenzia di gestione dei disastri, più di 100.000 famiglie a Chiba e nelle regioni di Ibaraki e Saitama, sono state esortate a evacuare. Centinaia di persone sono rimaste bloccate nella stazione di Chiba a causa della sospensione dei servizi ferroviari e i disagi alla circolazione.

In alcune zone le precipitazioni hanno raggiunto i 100 millimetri all'ora. In particolare, nell'omonima città, in 12 ore sono caduti 348 millimetri di pioggia, una quantità pari a tre volte quella normalmente registrata nell'intero mese di agosto.

A migliaia hanno passato la notte anche all'aeroporto Narita di Tokyo per il traffico aereo in tilt.