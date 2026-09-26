ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2026

Piogge devastanti a Bangkok, dichiarato lo stato di calamità

Bangkok, 26 set. (askanews) - Le piogge incessanti hanno causato gravi allagamenti a Bangkok e le autorità cittadine hanno dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale thailandese. Il governatore ha riferito che da giovedì sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia. I residenti hanno ricevuto avvisi dall'amministrazione metropolitana di Bangkok riguardo ai livelli critici dell'acqua nei canali, destinati a salire ulteriormente. E le manifestazioni della crisi climatica sono sempre più evidenti a livello globale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi