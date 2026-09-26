Piogge devastanti a Bangkok, dichiarato lo stato di calamità

Bangkok, 26 set. (askanews) - Le piogge incessanti hanno causato gravi allagamenti a Bangkok e le autorità cittadine hanno dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale thailandese. Il governatore ha riferito che da giovedì sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia. I residenti hanno ricevuto avvisi dall'amministrazione metropolitana di Bangkok riguardo ai livelli critici dell'acqua nei canali, destinati a salire ulteriormente. E le manifestazioni della crisi climatica sono sempre più evidenti a livello globale.