ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Pio e Amedeo ironizzano: Sanremo? De Martino sa chi chiamare, non noi

Taormina, 12 giu. (askanews) - "Noi facciamo un effetto alle signore, soprattutto a quelle di una certa età", scherzano Pio e Amedeo sul red carpet del Taormina Film Festival, nella serata in cui è protagonista Can Yaman e sono arrivati tantissimi fan per vederlo dal vivo. "Le signore con la cataratta ci hanno confuso con Can Yaman ma se ci avviciniamo capiscono che abbiamo sbagliato.... ha il pettorale come la mia testa".

Il duo comico al Festival ha ritirato un premio per il successo di "Oi vita mia", film italiano con miglior incasso nella passata stagione. "Non ci aspettavamo un tale successo, grazie a chi ha avuto il coraggio di venirci a vedere. Il prossimo film? Quando ci verrà un'idea". E alla domanda se andrebbero a Sanremo, ironizzano: "Noi? Non ci chiama Stefano De Martino però gli facciamo in bocca al lupo, saprà chi chiamare, noi abbiamo da fare".

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