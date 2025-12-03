ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Zugarelli: Nicola sfidò politica, vittoria merito suo

Roma, 3 dic. (askanews) - "Nicola è stato l'artefice di quella vittoria, grazie a lui abbiamo avuto la possibilità di andarla a giocare, ha vinto la battaglia politica, contro chi non voleva che si andasse a giocare quella finale".

Così Antonio Zugarelli, Tonino per tutti, ha raccontato la vittoria della Coppa Davis nel 1976, in Cile, ricordando il ruolo in quell'occasione di Nicola Pietrangeli, alla sua camera ardente al Foro Italico, che spinse per andare a giocare contro la politica che era contraria a mandare la squadra nel paese governato dal dittatore Augusto Pinochet.

