ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Volandri: ci ha insegnato a amare Davis e maglia azzurra

Roma, 3 dic. (askanews) - "Nicola ci ha insegnato ad amare la Davis, il valore di indossare la maglia azzurra, un po' tutto è partito da lui e così lo vogliamo ricordare" ha detto Filippo Volandri capitano dell'Italtennis, alla camera ardente di Nicola PIetrangeli al Foro Italico.

"Lo abbiamo sempre visto attaccato a questa coppa, mi piace pensare che abbia voluto aspettarci in questa terza vittoria, fa parte di lui" ha detto. "Un'icona, con un tennis elegante, come era lui, lo ricordiamo così" ha concluso Volandri.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi