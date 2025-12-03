Pietrangeli, Volandri: ci ha insegnato a amare Davis e maglia azzurra

Roma, 3 dic. (askanews) - "Nicola ci ha insegnato ad amare la Davis, il valore di indossare la maglia azzurra, un po' tutto è partito da lui e così lo vogliamo ricordare" ha detto Filippo Volandri capitano dell'Italtennis, alla camera ardente di Nicola PIetrangeli al Foro Italico.

"Lo abbiamo sempre visto attaccato a questa coppa, mi piace pensare che abbia voluto aspettarci in questa terza vittoria, fa parte di lui" ha detto. "Un'icona, con un tennis elegante, come era lui, lo ricordiamo così" ha concluso Volandri.