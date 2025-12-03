ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Tathiana Garbin: ha portato la luce nel tennis

Roma, 3 dic. (askanews) - Commosso il ricordo di Nicola Pietrangeli di Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis, che alla camera ardente del campione al Foro Italico ha espresso "l'emozione di vederlo qui nel suo stadio, che lo ricorderà per sempre"; "custodiamo un ricordo bellissimo di una persona che sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili, riusciva a farci vivere tutto anche in modo più leggero, dovremmo imparare da lui" ha detto.

"Ha portato la luce nel tennis, con Lea Pericoli ha dimostrato quanto il tennis possa entrare nel cuore delle persone e questo vale solo per chi diventa un mito del tennis internazionale, lui era amato ovunque, non solo in Italia, anche se noi lo proteggiamo come idolo di casa" ha aggiunto.

