Pietrangeli, Malagò: giorno meno triste perché ne rispettiamo volontà

Roma, 3 dic. (askanews) - "Una grande giornata di tristezza, forse l'unica cosa che rende meno triste questo momento è che siamo qui rispettando proprio le sue volontà, che aveva raccontato anche pubblicamente".

Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina ed ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico, parlando proprio della commemorazione studiata nei dettagli dal grande tennista.

"Negli ultimi giorni addirittura volevo fare un ripasso, parlandone sia con i figli, con il suo collaboratore domestico, è sbagliata solo l'ora delle esequie, perché voleva farle a mezzogiorno, però ovviamente è un luogo laico e quindi bisognava incastrare questa cerimonia che è stata organizzata però nel pieno di quelle che erano le sue volontà".

"Lui aveva un desiderio che era un'opportunità, era un privilegio, ma se l'era strameritato sul campo, sembra un gioco di parole, aveva avuto sacrosantamente l'intitolazione di questo luogo in vita, quindi se l'era costruito, poi diceva sempre, anche ultimamente quando faceva un po' di fatica a muoversi, a camminare, andare a un funerale diceva che era un problema perché non si trova parcheggio, e diceva: qui c'è sicuramente, più che mai se succede di giorno feriale'..., ecco mi sento di dire che esattamente questo secondo me è Nicola, un fenomeno come giocatore, come atleta ma anche scanzonato, ironico, divertente uno che per amore della battuta, paradossamente, avrebbe sacrificato anche qualcosa di più importante, era questo" ha concluso.