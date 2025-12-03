Pietrangeli, Lorenzi: Internazionali più tristi ma suo ricordo resta

Roma, 3 dic. (askanews) - "Ora sarà più triste ma il suo ricordo in questo campo resterà per sempre", ha detto Paolo Lorenzi, ex tennista azzurro, direttore degli Internazionali Bnl d'Italia, rispondendo a una domanda su coem sarà il prossimo torneo senza Nicola Pietrangeli, alla camera ardente al Foro Italico.

"Io lo ricordo quando ci raccontava le storie in spogliatoio, quello che è stato rimarrà, avere un campo intitolato e vedere oggi così tanta gente è un bellissimo ricordo" ha detto.

Pietrangeli "lascia una grandissima eredità, il tennis italiano sta andando molto bene ma il merito credo sia anche suo, è stato il primo a portare la Coppa Davis, ha fatto capire l'importanza di indossare la maglia azzurra, ci abbiamo messo un po' a trovare tennisti che potessero fare ciò che ha fatto lui ma il suo ricordo resterà" ha aggiunto.