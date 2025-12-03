ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Licia Colò: maestro di vita per sempre, lascia un vuoto

Roma, 3 dic. (askanews) - "Nicola è stato un momento molto importante della mia vita e un carissimo amico, per sempre, e continuerà a essere un maestro di vita". Così Licia Colò ha ricordato Nicola Pietrangeli, suo grande amore, alla camera ardente del grande tennista al Foro Italico.

"Oggi ci ha fatto piangere e commuovere, un ultimo saluto con 'My way', sul campo che porta il suo nome, lui forse ora riderà, a noi ha fatto piangere, ci ha salutato dicendoci: non dimenticatemi". "A me e alla sua famiglia lascia un vuoto, ma ha una nipotina meravigliosa, Nicole Pietrangeli, continuerà di sicuro a essere ricordato", ha aggiunto.

"Per molti la sua arroganza era un difetto, per me era un pregio, aveva nemici e amici che oggi significa avere coraggio, anche perché a mio avviso aveva quasi sempre ragione" ha concluso Colò.

