Pietrangeli, la commemorazione come voleva lui: "Se piove rimandiamo"

Roma, 3 dic. (askanews) - Aveva scritto tutto, nei minimi dettagli: l'ingresso dal tunnel dei campioni, la camera ardente sul campo a lui intitolato, e se piove "rimandiamo al giorno dopo", perché "noi del tennis sappiamo che dobbiamo fare i conti con il meteo". La leggenda del tennis, Nicola Pietrangeli, aveva indicato nei dettagli come voleva il suo funerale e l'omaggio del mondo del tennis.

Al campo Pietrangeli si è svolta la cerimonia in suo ricordo. A leggerne le ultime volontà, Roberto Ciufoli, che ha ripercorso alcuni passaggi del libro "Se piove, rimandiamo".

Per l'ultimo saluto sono arrivati tra gli altri il ministro dello Sport, Andrea Abodi, l'attuale presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, i capitani delle squadre azzurre Filippo Volandri, Thatiana Garbin e Licia Colò.