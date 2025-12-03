Pietrangeli, il figlio Filippo: tennis è stato motore della sua vita

Roma, 3 dic. (askanews) - "È stato un padre esemplare, un campione anche con noi", così Filippo Pietrangeli ricorda il padre, Nicola, scomparso a 92 anni, alla camera ardente al Foro Italico. "Un momento emozionantissimo che ricordo è quando nel 2023 lo ho accompagnato a Malaga, quando abbiamo rivinto la Coppa Davis" ha raccontato.

"Il tennis era la sua vita - ha aggiunto - è stato il motore trainante per tutto quello che ha fatto anche fuori dal campo, nella vita sociale, gli ha dato la possibilità di esprimersi come il grande uomo che era anche in tutto il resto".