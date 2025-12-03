ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, il figlio Filippo: tennis è stato motore della sua vita

Roma, 3 dic. (askanews) - "È stato un padre esemplare, un campione anche con noi", così Filippo Pietrangeli ricorda il padre, Nicola, scomparso a 92 anni, alla camera ardente al Foro Italico. "Un momento emozionantissimo che ricordo è quando nel 2023 lo ho accompagnato a Malaga, quando abbiamo rivinto la Coppa Davis" ha raccontato.

"Il tennis era la sua vita - ha aggiunto - è stato il motore trainante per tutto quello che ha fatto anche fuori dal campo, nella vita sociale, gli ha dato la possibilità di esprimersi come il grande uomo che era anche in tutto il resto".

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi