ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Gabriella Carlucci: ha avuto crollo dopo morte del figlio

Roma, 3 dic. (askanews) -Gabriella Carlucci ha prodotto "Nicola vs. Pietrangeli", documentario sulla leggenda del tennis, e alla sua camera ardente al Foro Italico ha raccontato: "Abbiamo realizzato il documentario sulla sua vita di Nicola Pietrangeli circa un anno fa, Nicola aveva una memoria incredibile, si ricordava nomi ed episodi con dovizia di particolari e si ricordava addirittura a memoria i numeri di telefono delle persone che dovevamo intervistare, e ce li dettava. Era simpaticissimo, battute a profusione".

Quando si era fatto male al femore lo ero andato a trovare, mi aveva promesso di darmi consigli a tennis ma non ci siamo riusciti. Il declino definitivo lo ha avuto dopo la morte del figlio a cui teneva tantissimo, Giorgio, lì ho visto un crollo. Ho provato a coinvolgerlo nella promozione del documentario in più sedi, ma non ha voluto, e lì ho capito che non stava più bene".

"Abbiamo parlato con dovizia di come avrebbe voluto il suo funerale, è incredibile che disse: 'se piove rimandiamo', ieri non è stato possibile, domani anche ripiove, quindi è andato tutto secondo gli ordini di Nicola" ha raccontato.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi